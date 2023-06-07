Инсайдер: «Лейкерс» не заинтересованы в долгосрочном продлении контракта с Энтони Дэвисом

«Лос-Анджелес Лейкерс» следует как следует подумать, какую пользу в следующем сезоне НБА клубу сможет принести звёздный центровой Энтони Дэвис, прежде чем заключать новый контракт с ним. Таким мнением поделился авторитетный инсайдер Дэйв Макменамин. Как считает Макменамин, в конечном итоге «Лейкерс» не будут заинтересованы в продлении контракта с Дэвисом на долгий срок.
«Вы надеетесь, что Энтони Дэвиса не будут преследовать травмы и вы получите от него много пользы в следующем году. И всё-таки я не думаю, что у них будет большой интерес в долгосрочном продлении контракта с ним», — сказал Макменамин в эфире ESPN US.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дэвис принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 25,2 очка, совершал 12,9 подбора и отдавал 2,6 передачи. Энтони перешёл в «Лос-Анджелес» в июне 2019 года в результате обмена с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс».
Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса:
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