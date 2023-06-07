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Александр Разумов покинул УНИКС

Александр Разумов покинул УНИКС
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Казанский УНИКС объявил об уходе российского форварда Александра Разумова.

«Форвард Александр Разумов продолжит карьеру в другом клубе.

Баскетбольный клуб УНИКС благодарит Александра за время, проведённое в команде, а также желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой клуба.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 31-летний баскетболист принял участие в 25 матчах, в которых его средняя статистика составила 1,2 очка и 1,0 подбора за 7:48 минуты на площадке.

В составе казанского клуба Разумов стал победителем Единой лиги. На протяжении карьеры баскетболист выступал также за «Зенит» из Санкт-Петербурга, «Парму-Пари», «Новосибирск», «Уфимец» и «Спартак-Приморье».

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