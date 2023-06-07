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Джимми Батлер: единственное, в чём я хочу быть похожим на Уэйда, — это стать чемпионом

Джимми Батлер: единственное, в чём я хочу быть похожим на Уэйда, — это стать чемпионом
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Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер высказался о сравнениях с трёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации Дуэйном Уэйдом.

«Дуэйн Уэйд всегда просто говорит мне быть самим собой, быть тем, кто я есть. Я должен создать свою собственную историю, выходить на площадку, соревноваться и делать то, что я люблю. Он оказывает мне поддержку уже очень долгое время, я очень благодарен за это.

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Он — главная причина, по которой я здесь. Мне не нравится, когда меня сравнивают с этим парнем, но единственное, в чём я действительно хочу быть похожим на него, — это стать чемпионом», — заявил Батлер на пресс-конференции перед третьим матчем финальной серии НБА с «Денвер Наггетс» (1-1 в серии).

Третий матч финальной серии пройдёт в Майами 8 июня. Начало — в 3:30 по мск.

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