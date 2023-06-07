Стивен Эй Смит: Лиллард — один из великих игроков, хочу, чтобы он ушёл из «Портленда»
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Известный телевизионный эксперт Стивен Эй Смит высказался о звёздном разыгрывающем «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьене Лилларде.
«Я дошёл до того, что иногда мне очень грустно, когда я вижу его. Думаю, что он один из великих игроков, которых когда-либо видел баскетбол… Я просто очень хочу, чтобы он ушёл из «Портленда», — приводит слова Эй Смита Clutch Points.
Уроки истории по НБА на «Чемпионате»:
Лиллард выступает за «Портленд» с начала карьеры в 2012 году. Ранее американец неоднократно заявлял, что лоялен городу и клубу и не хочет менять команду.
Недавно Лиллард вновь отметил, что больше всего ему хотелось бы стать чемпионом в составе «Портленда», а не в другой команде. По мнению игрока, у клуба есть ресурсы, чтобы усилить состав для борьбы за титул.
Истинные намерения Лилларда:
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