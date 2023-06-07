Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стивен Эй Смит: Лиллард — один из великих игроков, хочу, чтобы он ушёл из «Портленда»

Стивен Эй Смит: Лиллард — один из великих игроков, хочу, чтобы он ушёл из «Портленда»
Комментарии

Известный телевизионный эксперт Стивен Эй Смит высказался о звёздном разыгрывающем «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьене Лилларде.

«Я дошёл до того, что иногда мне очень грустно, когда я вижу его. Думаю, что он один из великих игроков, которых когда-либо видел баскетбол… Я просто очень хочу, чтобы он ушёл из «Портленда», — приводит слова Эй Смита Clutch Points.

Уроки истории по НБА на «Чемпионате»:
Уникальное достижение Николы Йокича и антирекорд Карима Абдул-Джаббара. Уроки истории
Истории
Уникальное достижение Николы Йокича и антирекорд Карима Абдул-Джаббара. Уроки истории

Лиллард выступает за «Портленд» с начала карьеры в 2012 году. Ранее американец неоднократно заявлял, что лоялен городу и клубу и не хочет менять команду.

Недавно Лиллард вновь отметил, что больше всего ему хотелось бы стать чемпионом в составе «Портленда», а не в другой команде. По мнению игрока, у клуба есть ресурсы, чтобы усилить состав для борьбы за титул.

Истинные намерения Лилларда:
Дэмьен Лиллард: я хочу получить возможность выиграть титул в «Портленде»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023