Новичок Единой лиги ВТБ «Уралмаш» расстался четырьмя игроками

Екатеринбургский «Уралмаш» объявил об уходе четырёх игроков команды. Напомним, в следующем сезоне «Уралмаш» впервые выступит в Единой лиге ВТБ.

Клуб покинут Нэймон Райт, Артём Писарчук, Максим Кондаков и Андрей Лысенков.

«Парни, спасибо за игру. Искренне благодарим каждого из игроков за самоотверженную игру, желание становиться лучше и побеждать вместе с нами!» — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой клуба.

В минувшем сезоне «Уралмаш» принимал участие во втором по значимости турнире в российском баскетболе — Суперлиге и во второй раз в своей истории стал её победителем, переиграв в финале московскую «Руну». Счёт в серии — 3-0. Напомним, «Руна» также пополнила список участников Единой Лиги ВТБ сезона-2023/2024.