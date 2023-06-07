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Новичок Единой лиги ВТБ «Уралмаш» расстался четырьмя игроками

Новичок Единой лиги ВТБ «Уралмаш» расстался четырьмя игроками
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Екатеринбургский «Уралмаш» объявил об уходе четырёх игроков команды. Напомним, в следующем сезоне «Уралмаш» впервые выступит в Единой лиге ВТБ.

Клуб покинут Нэймон Райт, Артём Писарчук, Максим Кондаков и Андрей Лысенков.

«Парни, спасибо за игру. Искренне благодарим каждого из игроков за самоотверженную игру, желание становиться лучше и побеждать вместе с нами!» — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой клуба.

В минувшем сезоне «Уралмаш» принимал участие во втором по значимости турнире в российском баскетболе — Суперлиге и во второй раз в своей истории стал её победителем, переиграв в финале московскую «Руну». Счёт в серии — 3-0. Напомним, «Руна» также пополнила список участников Единой Лиги ВТБ сезона-2023/2024.

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