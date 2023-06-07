Адесанья: я более приземлённый, чем Джордан

Действующий чемпион UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья заявил, что превосходит легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана в приземлённости.

«Когда мы говорим о скромности и приземлённости, то на ум приходит Майкл Джордан, и я думаю, что я чуть выше или, может быть, на ступеньку выше, чем он, в этом вопросе. Передаю привет Майклу, но мне нравится верить, что я самый приземлённый», — сказал Адесанья в подкасте Логана Пола.

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд.