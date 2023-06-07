Лукич — об игроках сборной России: они голодны до любых возможностей проявить себя
Поделиться
Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич отметил мотивацию игроков, вызванных на тренировочный сбор в условиях отстранения от международных стартов.
«Это молодые ребята, у которых достаточно мотивации. Они голодны до любых возможностей проявить себя. В своё время мы неплохо начали отбор на Кубок мира, но сейчас это уже история. Мы не можем поменять ситуацию, которая есть на данный момент. Нам остаётся только работать и двигаться в правильном направлении.
Я уже сказал ребятам, что вижу сейчас те же лица, что и на прошлом сборе, но это уже совсем другие игроки. Это даёт надежду на будущее», — приводит слова Лукича «Матч ТВ».
Сборная России проведёт товарищеские матчи со сборной Беларуси 9 и 11 июня.
Комментарии
- 7 июня 2023
-
23:39
-
23:23
-
22:28
-
21:40
-
21:22
-
20:49
-
20:32
-
18:59
-
18:31
-
17:56
-
17:46
-
17:36
-
16:55
-
16:27
-
16:05
-
15:43
-
15:06
-
14:42
-
13:52
-
12:53
-
11:47
-
11:31
-
11:11
-
10:43
-
10:20
-
09:40
-
09:29
-
08:53
-
08:45
-
08:39
-
08:17
-
08:01
-
07:43
-
07:34
-
06:39
Партнерский контент