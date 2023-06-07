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Лукич — об игроках сборной России: они голодны до любых возможностей проявить себя

Лукич — об игроках сборной России: они голодны до любых возможностей проявить себя
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Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич отметил мотивацию игроков, вызванных на тренировочный сбор в условиях отстранения от международных стартов.

«Это молодые ребята, у которых достаточно мотивации. Они голодны до любых возможностей проявить себя. В своё время мы неплохо начали отбор на Кубок мира, но сейчас это уже история. Мы не можем поменять ситуацию, которая есть на данный момент. Нам остаётся только работать и двигаться в правильном направлении.

Я уже сказал ребятам, что вижу сейчас те же лица, что и на прошлом сборе, но это уже совсем другие игроки. Это даёт надежду на будущее», — приводит слова Лукича «Матч ТВ».

Сборная России проведёт товарищеские матчи со сборной Беларуси 9 и 11 июня.

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