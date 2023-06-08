Бэм Адебайо исполнил эффектный путбэк после промаха Калеба Мартина
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В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» проходит третий матч финала плей-офф НБА, в котором «Майами Хит» принимает «Денвер Наггетс». На момент публикации новости счёт в матче 53:48 в пользу гостей.
НБА - плей-офф. Финал. 3-й матч
08 июня 2023, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
94 : 109
Денвер Наггетс
Денвер
Майами Хит: Батлер - 28, Адебайо - 22, Мартин - 10, Лоури - 9, Робинсон - 9, Винсент - 7, Лав - 6, Страс - 3, Зеллер, Йович, Оладипо, Хайсмит, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Денвер Наггетс: Маррей - 34, Йокич - 32, Браун - 15, Гордон - 11, Колдуэлл-Поуп - 6, Браун - 5, Грин - 4, Портер - 2, Брайант, Гиллеспи, Джексон, Джордан, Ннаджи, Смит, Уайт, Уотсон, Чанчар
Центровой, один из лидеров «Майами Хит» Бэм Адебайо во время второй четверти стал автором эффектного момента. Так, центровой хозяев добавил сверху после промаха партнёра по команде Калеба Мартина.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 25-летний Адебайо принял участие в 20 играх, набирая в среднем 17,5 очка, 9,4 подбора и 3,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 49,8, штрафных — 81.
Третий матч финала НБА. Ход событий:
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