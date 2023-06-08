Бэм Адебайо исполнил эффектный путбэк после промаха Калеба Мартина

В Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» проходит третий матч финала плей-офф НБА, в котором «Майами Хит» принимает «Денвер Наггетс». На момент публикации новости счёт в матче 53:48 в пользу гостей.

Центровой, один из лидеров «Майами Хит» Бэм Адебайо во время второй четверти стал автором эффектного момента. Так, центровой хозяев добавил сверху после промаха партнёра по команде Калеба Мартина.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 25-летний Адебайо принял участие в 20 играх, набирая в среднем 17,5 очка, 9,4 подбора и 3,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 49,8, штрафных — 81.