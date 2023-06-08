Юдонис Хаслем стал самым возрастным игроком, принявшим участие в финале НБА
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Форвард-ветеран «Майами Хит» Юдонис Хаслем стал самым возрастным баскетболистом в истории Национальной баскетбольной лиги (НБА), сыгравшим в финале.
За день до своего 43-летия Хаслем вышел на площадку в третьем матче финальной серии с «Денвер Наггетс». Юдонис появился на паркете при «-13» за 30 секунд до конца матча. Игра завершилась победой «Денвера» (109:94), который, таким образом, вновь вышел вперёд в серии — 2-1.
Как прошёл третий матч «Денвер» — «Майами»:
Хаслем за время, отведённое ему на площадке, отметился одной попыткой броска, но очков не набрал.
Юдонис Хаслем с 2003 года выступает за «Майами», для него это уже 20-й сезон в НБА, и он планирует завершить профессиональную карьеру по его окончании. Хаслем уже трижды становился чемпионом лиги — в 2006, 2012 и 2013 годах.
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