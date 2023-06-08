Кроуфорд: «Хит» выиграют четвёртый матч, они всегда лучше играют, будучи аутсайдерами

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне телеведущий Джамал Кроуфорд после третьего матча финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Майами Хит» выразил мнение, что подопечные Эрика Споэльстры смогут одержать победу в четвёртой игре.

«Думаю, «Хит» выиграют четвёртый матч. Они всегда лучше играют, будучи аутсайдерами. Это их боевой клич, им комфортно находиться в таких условиях», — сказал Кроуфорд в эфире NBA TV.

Напомним, самым результативным игроком матча у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету трипл-дабл: 32 очка, 21 подбор и 10 результативных передач. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе также трипл-дабл: 34 очка, 10 подборов и 10 передач.

Самым результативным игроком хозяев стал американский центровой Бэм Адебайо, оформивший дабл-дабл: 22 очка, 17 подборов и три передачи. После сегодняшнего матча счёт в серии стал 2-1 в пользу «Денвера». Следующая игра состоится 10 июня и начнётся в 3:30 мск.