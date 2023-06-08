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Маррей стал третьим игроком в истории с 10+ передачами в трёх матчах финала НБА подряд

Маррей стал третьим игроком в истории с 10+ передачами в трёх матчах финала НБА подряд
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Звёздный разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей в третьем матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит» оформил трипл-дабл, набрав 34 очка, совершив десять подборов и отдав десять результативных передач.

«Денвер» выиграл со счётом 109:94.

Как прошёл третий матч «Денвер» — «Майами»:
Фанаты «Хит» заранее покидали арену. «Денвер» снова взял лидерство в финальной серии НБА!
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Фанаты «Хит» заранее покидали арену. «Денвер» снова взял лидерство в финальной серии НБА!

Маррей стал третьим игроком в истории НБА, который набирал как минимум десять передач в трёх матчах финальной серии подряд. Ранее это удавалось Мэджику Джонсону (6 раз) и Бобу Коузи в 1959 году. Стоит отметить, что Маррей добился данного достижения в своём первом финале в карьере.

После трёх матчей серии «Денвер» ведёт в противостоянии — 2-1, четвёртая игра состоится 10 июня на площадке «Майами».

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