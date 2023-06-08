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Никола Йокич: Маррей — настоящий лидер, мы просто следуем за ним

Никола Йокич: Маррей — настоящий лидер, мы просто следуем за ним
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Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич поделился мнением о своём партнёре по команде, разыгрывающем Джамале Маррее.

«Джамал феноменально играет на протяжении всего плей-офф и ведёт нас за собой. Он — настоящий лидер, заряжает партнёров по команде своей энергией, мы просто следуем за ним», — сказал Йокич на пресс-конференции.

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В третьем матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер» одержал победу со счётом 109:94. После трёх игр «Денвер» ведёт в противостоянии — 2-1, четвёртый матч состоится 10 июня на площадке «Майами».

В третьей игре Джамал Маррей набрал 34 очка, совершил десять подборов и отдал десять результативных передач. У Николы Йокича, в свою очередь, 32 очка, 21 подбор и десять передач.

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