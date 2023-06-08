Йокич стал первым игроком в истории НБА, оформившим 10+ трипл-даблов в плей-офф за сезон
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Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в третьем матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Майами Хит» (109:94) оформил трипл-дабл, набрав 32 очка, совершив 21 подбор и отдав десять передач, проведя при этом 43 минуты на площадке.
Йокич стал первым игроком в истории НБА, оформившим десять и более трипл-даблов в плей-офф за один сезон.
После трёх матчей серии «Денвер» ведёт в противостоянии — 2-1, четвёртая игра состоится 10 июня на площадке «Майами». Стоит отметить, что для «Денвера» это первый финал в истории клуба.
Уроки истории по НБА на «Чемпионате»:
Никола Йокич в рамках плей-офф этого сезона провёл 18 матчей, в которых набирал в среднем за игру 30,5 очка, совершал 13,4 подбора и отдавал 10,1 результативные передачи.
Очередное достижение Йокича:
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