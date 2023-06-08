Шакил О'Нил считает, что «Бостону» нужно рассмотреть уход Тейтума или Брауна

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), член Зала славы Шакил О'Нил поделился мнением о том, что в «Бостон Селтикс» должны рассмотреть обмен одной из своих главных звёзд — Джейсона Тейтума или Джейлена Брауна.

«Зачем нужно пять звёзд в команде? Нужен лишь один парень, на которого можно положиться в каждом матче, нужен тот, кто будет вести команду за собой, и три пса. Лучше, если они будут специалисты: один из них снайпер, второй будет подбирающим и третий — боец», — рассказал Шакил О'Нил в подкасте Big Three Podcast.

«Бостон Селтикс» в нынешнем сезоне НБА дошли до финала Восточной конференции, где уступил «Майами» — 3-4. В прошлом сезоне «Селтикс» сумели дойти до финала НБА, но там проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2-4.