Кто является лучшим игроком третьего матча серии «Денвер» — «Майами»?

Сегодня, 8 июня, в Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» состоялся третий матч в рамках финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 109:94.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и выбрать лучшего игрока минувшей встречи из команды-победителя.

Напомним, самым результативным игроком матча у «Денвера» стал сербский центровой Никола Йокич. На его счету трипл-дабл: 32 очка, 21 подбор и 10 результативных передач. Также отличную игру провёл разыгрывающий Джамал Маррей. В его активе также трипл-дабл: 34 очка, 10 подборов и 10 передач.

Самым результативным игроком хозяев стал американский центровой Бэм Адебайо, оформивший дабл-дабл: 22 очка, 17 подборов и три передачи. После сегодняшнего матча счёт в серии стал 2-1 в пользу «Денвера». Следующая игра состоится 10 июня и начнётся в 3:30 мск.