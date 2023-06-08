Батлер рассказал о состоянии команды после второго поражения от «Денвера» в финале НБА
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Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер прокомментировал поражение команды в третьем матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс» (94:109).
«Мы чувствуем себя прекрасно. В этот вечер мы сыграли не лучшим образом. Чувствую, что нам просто нужно показать больше энергии, приложить больше усилий, и это поправимо. Всё зависит от команды. Не нужны никакие крестики-нолики. Просто выходи на паркет, получай мяч, собирай подборы, и, возможно, игра сложится иначе», — сказал Батлер на пресс-конференции.
После трёх матчей серии «Денвер» ведёт в противостоянии — 2-1, четвёртая игра состоится 10 июня на площадке «Майами». Напомним, для «Наггетс» это первый финал НБА в клубной истории.
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