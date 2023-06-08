Якушин: очень рад остаться в МБА, я верю в систему, которую выстраивает клуб

Защитник Тимофей Якушин прокомментировал продление контракта с МБА. Ранее московский клуб объявил, что игрок останется в команде. Срок нового соглашения не разглашается.
«Очень рад остаться в МБА. Хочу поблагодарить генерального директора клуба Игоря Кочаряна и весь тренерский штаб во главе с Василием Карасёвым за оказанное доверие. Именно в МБА моя роль на паркете существенно изменилась, и я верю в ту систему, которую выстраивает клуб. Считаю, что в прошлом сезоне нам удалось добиться серьёзных результатов. С нетерпением жду старта следующего! Уверен, что он будет ещё более интересным. Цель только одна – поднять планку, которую мы сами установили. До встречи на баскетболе!» — приводит слова Якушина пресс-служба МБА.
В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 26-летний Якушин принял участие во всех 42 матчах в составе МБА, в среднем набирая 10,4 очка, делая 3,1 передачи и 3 подбора за игру.
- 8 июня 2023
-
19:44
-
19:09
-
18:46
-
18:37
-
18:23
-
18:12
-
17:57
-
17:32
-
16:48
-
16:00
-
15:10
-
14:10
-
13:27
-
13:05
-
12:12
-
11:29
-
11:16
-
10:38
-
10:21
-
10:16
-
09:55
-
09:50
-
09:37
-
09:33
-
09:17
-
06:54
-
06:02
-
04:54
-
04:51
-
01:42
-
00:56
-
00:24
-
00:05
- 7 июня 2023
-
23:39
-
23:23