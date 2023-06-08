Якушин: очень рад остаться в МБА, я верю в систему, которую выстраивает клуб

Защитник Тимофей Якушин прокомментировал продление контракта с МБА. Ранее московский клуб объявил, что игрок останется в команде. Срок нового соглашения не разглашается.

«Очень рад остаться в МБА. Хочу поблагодарить генерального директора клуба Игоря Кочаряна и весь тренерский штаб во главе с Василием Карасёвым за оказанное доверие. Именно в МБА моя роль на паркете существенно изменилась, и я верю в ту систему, которую выстраивает клуб. Считаю, что в прошлом сезоне нам удалось добиться серьёзных результатов. С нетерпением жду старта следующего! Уверен, что он будет ещё более интересным. Цель только одна – поднять планку, которую мы сами установили. До встречи на баскетболе!» — приводит слова Якушина пресс-служба МБА.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 26-летний Якушин принял участие во всех 42 матчах в составе МБА, в среднем набирая 10,4 очка, делая 3,1 передачи и 3 подбора за игру.