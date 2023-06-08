The Athletic: Миддлтон успешно перенёс операцию на правом колене и восстановится к июлю

Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон успешно перенёс операцию на правом колене, сообщает The Athletic со ссылкой на источники в лиге.
По информации источника, сразу после вылета команды из плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации Миддлтон успешно перенёс операцию на правом колене, чтобы решить проблему, которая мучила его по ходу сезона.
Ожидается, что 31-летний Миддлтон полностью восстановится после небольшой артроскопической процедуры и будет готов вернуться на площадку в июле.
В нынешнем сезоне НБА «Милуоки» стал победителем Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, однако в плей-офф команда вылетела в первом раунде, уступив «Майами Хит» (счёт в серии — 1-4).
Миддлтон сыграл в пяти матчах плей-офф в текущем сезоне, в среднем набирая в них 23,8 очка, делая 6,4 подбора и 6,2 передачи.
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