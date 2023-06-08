Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Скип Бэйлесс объяснил, почему «Финикс» должен сохранить Криса Пола

Скип Бэйлесс объяснил, почему «Финикс» должен сохранить Криса Пола
Аудио-версия:
Комментарии

Известный аналитик шоу UNDISPUTED на FOX Sports Скип Бэйлесс выразил мнение, что «Финикс Санз» нужно попытаться сохранить в составе звёздного защитника Криса Пола.

«Он один из лучших игроков всех времён, и всё же причина, по которой мне нравится его форма, в том, что мне понравилась его статистика — я смотрю на его цифры. Выходя на паркет втроём (с Девином Букером и Кевином Дюрантом. — Прим. «Чемпионата»), они показали результат 12-3, и в тех играх Крис соответствовал своему среднему показателю по передачам за весь сезон.

Статистические факты:
Стоктона кто-нибудь обойдёт вообще? Пятёрка лучших ассистентов в истории НБА
Истории
Стоктона кто-нибудь обойдёт вообще? Пятёрка лучших ассистентов в истории НБА

А ещё он совершил целую кучу поздних бросков, где им приходилось выводить кого-то на бросок. При этом он делал большую часть из них», — сказал Бэйлесс в эфире программы UNDISPUTED.

Ранее сообщалось, что «Финикс» уже уведомил Пола о предстоящем отчислении из команды.

Будущее Пола?
Крис Пол может перейти в «Лейкерс» или «Клипперс» в случае отчисления из «Финикса»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023