Скип Бэйлесс объяснил, почему «Финикс» должен сохранить Криса Пола

Известный аналитик шоу UNDISPUTED на FOX Sports Скип Бэйлесс выразил мнение, что «Финикс Санз» нужно попытаться сохранить в составе звёздного защитника Криса Пола.
«Он один из лучших игроков всех времён, и всё же причина, по которой мне нравится его форма, в том, что мне понравилась его статистика — я смотрю на его цифры. Выходя на паркет втроём (с Девином Букером и Кевином Дюрантом. — Прим. «Чемпионата»), они показали результат 12-3, и в тех играх Крис соответствовал своему среднему показателю по передачам за весь сезон.
А ещё он совершил целую кучу поздних бросков, где им приходилось выводить кого-то на бросок. При этом он делал большую часть из них», — сказал Бэйлесс в эфире программы UNDISPUTED.
Ранее сообщалось, что «Финикс» уже уведомил Пола о предстоящем отчислении из команды.
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