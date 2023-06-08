Новак Джокович: Йокич — лучший баскетболист в мире, потрясающий парень и гордость Сербии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович высказался об игре соотечественника, центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит»
«Я не думаю, что кто-то ещё может сделать то, что он делает в данный момент. Он определённо лучший баскетболист в мире. Я являюсь его болельщиком. Он потрясающий парень и гордость Сербии. Мы так гордимся им и надеемся, что вскоре он сможет завоевать свой первый чемпионский перстень.
Я фанат баскетбола. Сербия — баскетбольная нация. Мы гордимся тем, что достаточно хороши в баскетболе, но у нас никогда не было такого успешного игрока в НБА, как он. Надеюсь, однажды я смогу посмотреть на его игру вживую», — приводит слова Джоковича Sportskeeda со ссылкой на Tennis Channel.
В третьем матче финальной серии «Денвер» на выезде переиграл «Майами» со счётом 109:94 и вышел вперёд в серии — 2-1. Йокич оформил трипл-дабл (32 очка, 21 подбор и 10 результативных передач) и стал первым игроком в истории, у которого было 30+ очков, 20+ подборов и 10+ ассистов в финальных играх НБА.
Следующая игра пройдёт также в Майами. Она начнётся 10 июня в 3:30 мск.
- 8 июня 2023
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