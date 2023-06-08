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Максим Ткаченко покинул УНИКС

Максим Ткаченко покинул УНИКС
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Казанский УНИКС объявил, что разыгрывающий Максим Ткаченко покидает команду.

«Спасибо, Максим! Разыгрывающий Максим Ткаченко покидает УНИКС.

Баскетбольный клуб УНИКС благодарит Максима за время, проведённое в команде, а также желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой клуба.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ 31-летний защитник принял участие в 11 матчах, в которых его средняя статистика составила 2,1 очка за 6,35 минуты на площадке. В составе УНИКСа Ткаченко стал чемпионом Единой лиги сезона-2022/2023.

Ткаченко является воспитанником краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань». Баскетболист выступал за УНИКС с 2022 года, перейдя из «Новосибирска».

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