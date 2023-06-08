Игроки «Денвера» рассказали о речи Йокича после поражения во втором матче серии

Игроки «Денвер Наггетс» Деандре Джордан и Кентавиус Колдуэлл-Поуп рассказали, как лидер команды серб Никола Йокич выступил в раздевалке после проигранного второго матча финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит».

«Он застал нас всех врасплох. Это было неожиданно. Когда Никола что-то говорит, всеобщее внимание повышается. Я всегда сравниваю его с таким парнем, как Тим Данкан. Он никогда не отличался особым нравом, но когда он говорит, это что-то важное. Мы много болтаем, но Никола повысил значимость слова. Я часто просил его быть более разговорчивым, и в сегодняшней игре он много высказывался, и это было хорошо для нашей команды.

Его послание в основном сводилось к тому, что мы не можем расслабляться. Нам нужно больше борьбы, больше энергии и нужно больше уделять внимание плану игры. И перед третьим матчем на тренировках все были сверхмотивированы и сосредоточены, и это отразилось на игре», — приводит слова Джордана Bleacher Report.

«Когда вы слышите, как он говорит после игры, обязательно прислушивайтесь. Он на самом деле не очень разговорчивый парень. Он больше проявляет себя на площадке. Таким образом, он показывает лидерство. Но он определённо привлек всеобщее внимание своей речью после второй игры, и сегодня у нас всё получилось», — добавил Кентавиус Колдуэлл-Поуп.

«Денвер» одержал гостевую победу в третьем матче с «Майами» со счётом 109:94 и вышел вперёд в финальной серии НБА — 2-1.