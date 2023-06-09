Перкинс высказался о трипл-даблах Йокича и Маррея в 3-м матче финала НБА «Хит» – «Наггетс»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне эксперт Кендрик Перкинс высказался о выступлении игроков «Денвер Наггетс», центрового Николы Йокича и разыгрывающего Джамала Маррея, в третьем матче финальной серии плей-офф НБА с «Майами Хит».

Встреча завершилась победой «Денвера» со счётом 109:94 (2-1 в серии). Оба оформили по трипл-даблу. На счету Йокича 32 очка, 21 подбор и десять результативных передач. У Маррея 34 очка, десять подборов и десять передач.

«Выступление Йокича и Маррея было совершенно невероятным! Я ещё никогда не видел никого похожего на Йокича. Он определенно лучший из лучших», — написал Перкинс у себя в социальных сетях.

Маскот «Денвера» исполняет бросок с середины площадки: