Зоран Лукич: Йокич — феноменальный игрок, от души желаю ему победы в финале НБА

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич пожелал сербскому центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу победы в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит».

«Я скажу честно: НБА смотрю только когда мне нечего делать и нечем заняться. Хотя Йокич, конечно, феноменальный игрок. Это мозг, монстр, в этом весь секрет его. От души желаю ему победы в финале», — приводит слова Лукича ТАСС.

Напомним, «Денвер» одержал гостевую победу в третьем матче финальной серии НБА с «Майами» со счётом 109:94 и вышел вперёд в серии — 2-1. Йокич оформил трипл-дабл (32 очка, 21 подбор и 10 результативных передач) и стал первым игроком в истории, у которого было 30+ очков, 20+ подборов и 10+ ассистов в финальных играх НБА.

Четвёрта игра серии пройдёт также в Майами. Она начнётся 10 июня в 3:30 мск.