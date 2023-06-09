Лоури — о своём обмене в «Майами»: мой переход — это отличное решение для обеих сторон

Разыгрывающий «Майами Хит» Кайл Лоури прокомментировал обмен, состоявшийся в 2021 году, в результате которого «Торонто Рэпторс» обменял его во флоридскую команду.

«Приехав сюда, я получил возможность поиграть с одним из моих самых близких друзей в лице Джимми Батлера и возможность быть рядом с Бэмом Адебайо, Тайлером Хирроу — помогать этим парням расти… Этот тот случай, когда можно сказать, что мой обмен в 2021 году — это отличное решение для обеих сторон», — приводит слова Лоури Clutch Points.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 37-летний баскетболист принял участие в 21 матче, набирая в среднем 8,9 очка, 4,3 передачи и 3,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 43,5, трёхочковых — 37,3.