Лоури — о своём обмене в «Майами»: мой переход — это отличное решение для обеих сторон
Поделиться
Разыгрывающий «Майами Хит» Кайл Лоури прокомментировал обмен, состоявшийся в 2021 году, в результате которого «Торонто Рэпторс» обменял его во флоридскую команду.
«Приехав сюда, я получил возможность поиграть с одним из моих самых близких друзей в лице Джимми Батлера и возможность быть рядом с Бэмом Адебайо, Тайлером Хирроу — помогать этим парням расти… Этот тот случай, когда можно сказать, что мой обмен в 2021 году — это отличное решение для обеих сторон», — приводит слова Лоури Clutch Points.
Уроки истории по НБА на «Чемпионате»:
В нынешнем розыгрыше плей-офф 37-летний баскетболист принял участие в 21 матче, набирая в среднем 8,9 очка, 4,3 передачи и 3,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 43,5, трёхочковых — 37,3.
Статистические факты:
Комментарии
- 9 июня 2023
-
03:11
-
02:29
-
02:19
-
02:12
-
01:56
-
00:49
-
00:37
-
00:32
-
00:10
- 8 июня 2023
-
23:47
-
22:19
-
21:45
-
20:53
-
20:35
-
20:07
-
19:44
-
19:09
-
18:46
-
18:37
-
18:23
-
18:12
-
17:57
-
17:32
-
16:48
-
16:00
-
15:10
-
14:10
-
13:27
-
13:05
-
12:12
-
11:29
-
11:16
-
10:38
-
10:21
-
10:16
Партнерский контент