Джимми Батлер высказался о переходе Лионеля Месси в «Интер Майами»
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Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер прокомментировал переход аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».
«Очевидно, что он один из величайших игроков, когда-либо игравших в их прекрасную игру. Я так рад, что в городе Майами есть игрок такого калибра… Теперь, когда он здесь, все футбольные фанаты в мире придут сюда и получат возможность понаблюдать за его игрой. Я рад, что он здесь», — заявил Батлер во время пресс-конференции.
Статистические факты:
Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. Аргентинец покинул команду на правах свободного агента. Прежде чем принять предложение «Интера», форвард отверг предложения «Барселоны» и клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль».
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