Аарон Гордон поделился сложностями на протяжении профессиональной карьеры

Тяжёлый форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон рассказал о том, что на начальном этапе профессиональной карьеры сталкивался с трудностями на фоне частых смен главных тренеров.
«Меня никогда особо не волновали личные достижения. В первые шесть лет в лиге у меня было шесть разных тренеров. Мало того, что мне было 19 или 18 лет, когда я пришёл в НБА, мне также приходилось каждый год изучать систему. Это очень сложно, если ты хочешь пробиться, развиваться как игрок», — заявил Гордон во время пресс-конференции.
С 2014 по 2021 год 27-летний баскетболист выступал за «Орландо Мэджик» под руководствами таких тренеров, как Жак Вон, Джеймс Боррего, Скотт Скайлз и Фрэнк Вогель. В марте 2021 года «Мэджик» обменяли Гордона в «Денвер» Майка Мэлоуна.
В нынешнем розыгрыше плей-офф форвард принял участие в 18 матчах, набирая в среднем 13 очков, 5,9 подбора и 2,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 51,1, трёхочковых — 37,5.
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