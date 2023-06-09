«Никто не хотел делать его трёхкратным MVP». Журналист Дэйв Хайд — о Николе Йокиче

Журналист South Florida Sun-Sentinel Дэйв Хайд в своей колонке отметил, что в случае стабильности лидеров «Денвер Наггетс» Николы Йокича и Джамала Маррея в финале плей-офф НБА с «Майами Хит» клуб из Колорадо выиграет чемпионат. Хайд также отметил, что сербский баскетболист должен был получить награду MVP минувшего регулярного чемпионата.
«Если Никола Йокич и Джамал Маррей продолжат играть в том же духе, «Хит» проиграют. И давайте будем честными: Йокич дважды становился MVP регулярных чемпионатов, а в этом сезоне он занял второе место только потому, что никто не хотел делать его трёхкратным обладателем этой награды», — приводит слова Хайда Yahoo Sports.
Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Денвера». Следующая игра состоится завтра, 10 июня, и начнётся в 3:30 мск.
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