Ричард Джефферсон: на основании всего, что я видел и слышал, Эйтон покинет «Финикс»

Чемпион НБА 2016 года, а ныне аналитик ESPN Ричард Джефферсон рассказал, как «Финикс Санз» может перестроить свой состав нынешним летом.

«На основании всего, что я видел и слышал, Деандре Эйтон покинет «Финикс». Даже если он уходит, он всё ещё 24-летний центровой, который в среднем набирает 20 очков и 10 подборов, в лиге будут команды, которые захотят вложиться в него. За него можно получить как минимум двух игроков, например, хорошего защитника на периметре.

Если «Финикс» отчислит Криса Пола, у команды освободится платёжная ведомость, что даст возможность подписать новых игроков. Им требуется улучшить глубину состава. У «Санз» новый владелец, который настроен тратить деньги. Поэтому я думаю, у «Финикса» есть все возможности пошуметь во время межсезонья», — сказал Джефферсон на телеканале ESPN.