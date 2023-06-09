Тай Лоусон предложил «Денверу» вывести из обращения 15-й номер и Энтони, и Йокича
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Экс-разыгрывающий «Денвер Наггетс» Тай Лоусон сказал, что команде из Колорадо стоит вывести 15-й номер и Кармело Энтони, и Николы Йокича.
«Я думаю, они должны вывести из обращения обе формы. До прихода Кармело «Денвер» был не на самых лучших позициях. Он пришёл в команду и изменил культуру. И Йокич, и Энтони — два важнейших игрока под 15-м номером для «Наггетс», — заявил Лоусон в эфире подкаста Inside Buzz.
Уроки истории по НБА на «Чемпионате»:
Кармело был задрафтован «Денвером» в 2003 году под третьим номером. Все года, проведённые в «Наггетс», игрок провёл под 15-м игровым номером. Наивысшим достижением в эпоху Энтони для «Денвера» стал выход в финал Западной конференции в сезоне-2008/2009, где команда уступила будущим чемпионам «Лос-Анджелес Лейкерс».
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