Тай Лоусон предложил «Денверу» вывести из обращения 15-й номер и Энтони, и Йокича

Экс-разыгрывающий «Денвер Наггетс» Тай Лоусон сказал, что команде из Колорадо стоит вывести 15-й номер и Кармело Энтони, и Николы Йокича.

«Я думаю, они должны вывести из обращения обе формы. До прихода Кармело «Денвер» был не на самых лучших позициях. Он пришёл в команду и изменил культуру. И Йокич, и Энтони — два важнейших игрока под 15-м номером для «Наггетс», — заявил Лоусон в эфире подкаста Inside Buzz.

Кармело был задрафтован «Денвером» в 2003 году под третьим номером. Все года, проведённые в «Наггетс», игрок провёл под 15-м игровым номером. Наивысшим достижением в эпоху Энтони для «Денвера» стал выход в финал Западной конференции в сезоне-2008/2009, где команда уступила будущим чемпионам «Лос-Анджелес Лейкерс».