Медведев и Церковный добавились в чат игроков «Зенита» во время серии против УНИКСа

Президент ФК «Зенит» Александр Медведев и генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный неожиданно добавились в чат игроков петербургского клуба во время полуфинальной серии против УНИКСа, сообщает телеграм-канал «Мутко против», ссылаясь на анонимного участника чата.

Как сообщает источник, Медведев и Церковный всячески мотивировали игроков, поднимали дух команде. Они отправляли вдохновенные речи, а также оставляли напутствия баскетболистам. Помимо прочего, руководители пытались научить игроков как правильно ставить заслоны и как ставить спину на подборе, отправляя соответствующие обучающие видео.

Клуб из Санкт-Петербурга в итоге не смог одолеть казанскую команду, а затем уступил ЦСКА в противостоянии за третье место.