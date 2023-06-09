Кириленко прокомментировал назначение Тихоненко на пост генерального менеджера сборной

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал про опыт и достоинства новоиспечённого генерального менеджера сборной России Валерия Тихоненко.
«Валерий Тихоненко является одним из самых заслуженных игроков в истории отечественного баскетбола. Он обладает удивительным опытом, так как играл и в советские времена, и в российские, и в Испании. Будучи более 10 лет генеральным менеджером «Астаны», отлично знаком с азиатским баскетболом, с представителями которого в ближайшее время сборной России предстоит провести немало игр. Это великолепная кандидатура, чтобы находить общий язык с игроками национальной команды и представлять Россию в игровом поле, когда наша сборная сможет вернуться в международную баскетбольную семью.
Лично я знаю Валерия Алексеевича как порядочного, честного и надёжного человека. И очень рад, что он будет работать в нашем коллективе. С нетерпением жду, когда Тихоненко сможет приступить к своей новой работе», — приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ.
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