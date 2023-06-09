Крис Бруссард: «Наггетс» продолжат доказывать, что они лучше «Майами» в оставшихся матчах

Аналитик шоу First Things First на телеканале FOX Крис Бруссард заявил, что «Денвер Наггетс» уверенно закончит серию в ближайших матчах финала с «Майами Хит».

«Наггетс» продолжат доказывать, что они лучше «Майами» в оставшихся матчах. В серии остаётся два или три матча, не более того.

Тяжёлая работа всегда побеждает талант, когда талантливые недостаточно трудятся. «Майами» обыграл более талантливые команды, как «Милуоки» и «Бостон», потому что усиленнее работали. Но сейчас они снова играют против более талантливой команды, но которая играет на том же уровне интенсивности, что и вы. Пока «Денвер» играет энергично и интенсивно — у «Майами» нет шансов», — заявил Бруссард на шоу First Things First.