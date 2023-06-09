Михаил Кулагин перешёл в «Самару»

28-летний защитник Михаил Кулагин продолжит свою карьеру в БК «Самара», сообщает официальный сайт клуба. Cоглашение с игроком рассчитано на два сезона в формате «1+1».

В предыдущем сезоне Кулагин выступал за УНИКС, где сумел сыграть в 32 матча Единой Лиги ВТБ и набирал в среднем 2,7 очка и 0,9 результативных передач.

Ранее Кулагин выступал за такие клубы, как: ЦСКА, «Енисей» и «Нижний Новгород» и успел стать пятикратным чемпионом России, а также двукратным победителем Евролиги. Также неоднократно вызывался в мужскую национальную сборную.

«Всем привет, очень рад оказаться в Самаре! Всех нас ждёт очень интересный и насыщенный сезон — давайте добывать победы все вместе! До скорой встречи!», — приводит слова Кулагина официальный сайт самарского клуба.