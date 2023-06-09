Источник: «Финикс» ищет возможность заполучить Дэмьена Лилларда

«Финикс Санз» старается найти способ, чтобы выменять звёздного защитника «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда в свою команду, сообщает Ahn Fire Digital, ссылаясь на журналиста Шона Дэвени.
Несколько дней назад появилась информация, что «Финикс» близок к тому, чтобы отчислить разыгрывающего Криса Пола с целью освобождения места в платёжной ведомости. Также не первый месяц идут слухи о потенциальном обмене центрового Деандре Эйтона.
Источник сообщает, что один из генеральных менеджеров команды из Восточной конференции считает, что вышеперечисленные транзакции будут сделаны для того, чтобы «Санз» смогли осуществить переход Лилларда в свою команду.
«Финикс» проиграли в серии второго раунда нынешнего плей-офф против «Денвер Наггетс» со счётом 2-4.
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