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Источник: «Финикс» ищет возможность заполучить Дэмьена Лилларда

Источник: «Финикс» ищет возможность заполучить Дэмьена Лилларда
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«Финикс Санз» старается найти способ, чтобы выменять звёздного защитника «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда в свою команду, сообщает Ahn Fire Digital, ссылаясь на журналиста Шона Дэвени.

Несколько дней назад появилась информация, что «Финикс» близок к тому, чтобы отчислить разыгрывающего Криса Пола с целью освобождения места в платёжной ведомости. Также не первый месяц идут слухи о потенциальном обмене центрового Деандре Эйтона.

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Источник сообщает, что один из генеральных менеджеров команды из Восточной конференции считает, что вышеперечисленные транзакции будут сделаны для того, чтобы «Санз» смогли осуществить переход Лилларда в свою команду.

«Финикс» проиграли в серии второго раунда нынешнего плей-офф против «Денвер Наггетс» со счётом 2-4.

Мнение Джефферсона по Эйтону:
Ричард Джефферсон: на основании всего, что я видел и слышал, Эйтон покинет «Финикс»
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