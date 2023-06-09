Центровой Зак Смит покинул БК «Минск», сообщает официальный сайт клуба.

В сезоне-2022/2023 Зак сыграл в 21 матче Единой лиги ВТБ. В среднем он набирал 9,9 очка, 7,0 подбора и 1,1 результативные передачи. Также Смит отметился 28 блок-шотами.

В чемпионате Беларуси Зак сыграл в девяти матчах, где в среднем набирал 8,9 очка, 8,1 подбора и 1,1 передачи.

После четырёх лет в американском студенческом баскетболе Зак отправился в G-лигу, где выступал за фарм-клуб «Шарлотт Хорнетс». Позже игрок выступал в эстонском и немецком чемпионате.

Белорусский клуб занял последнее место по результатам первого и второго этапа нынешнего сезона, одержав лишь четыре победы за весь сезон. Общий показатель «плюс-минус» составил — 558.