Зак Смит покинул БК «Минск»
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Центровой Зак Смит покинул БК «Минск», сообщает официальный сайт клуба.
В сезоне-2022/2023 Зак сыграл в 21 матче Единой лиги ВТБ. В среднем он набирал 9,9 очка, 7,0 подбора и 1,1 результативные передачи. Также Смит отметился 28 блок-шотами.
В чемпионате Беларуси Зак сыграл в девяти матчах, где в среднем набирал 8,9 очка, 8,1 подбора и 1,1 передачи.
После четырёх лет в американском студенческом баскетболе Зак отправился в G-лигу, где выступал за фарм-клуб «Шарлотт Хорнетс». Позже игрок выступал в эстонском и немецком чемпионате.
Белорусский клуб занял последнее место по результатам первого и второго этапа нынешнего сезона, одержав лишь четыре победы за весь сезон. Общий показатель «плюс-минус» составил — 558.
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