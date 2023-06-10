The Athletic: команды, уступившие дома в 1-й или 2-й играх, не проигрывают в финалах НБА

Обозреватель и инсайдер Маркус Томпсон в статье на портале The Athletic выделил примечательный статистический факт, связанный с финальными сериями Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В частности, журналист отметил, что «Денвер Наггетс» может повторить достижения «Голден Стэйт Уорриорз», «Торонто Рэпторс», «Сан-Антони Спёрс» и «Майами Хит».

«С 2013 года, как только в НБА перешли к формату плей-офф «2-2-1-1-1» (два матча на своей площадке, два матча — на чужой; далее — по очереди. — Прим. «Чемпионата»), команды, уступившие у себя дома в первой или второй играх, не проигрывают в сериях. Все пять случаев — чемпионы. А именно: «Уорриорз» 2022 года, «Рэпторс» в 2019-м, «Уорриорз» 2015-го, «Спёрс» 2014-го и «Хит» в 2013-м.

За этот же период команды, выигрывавшие первые два матча, имеют показатель 3-2 по итогам в финалах — это включает также чемпионство «Лейкерс» в 2020 году, когда играли на нейтральной территории. «Денвер» может стать шестой командой, которая стала чемпионом после потери преимущества домашней площадки», — говорится в статье.