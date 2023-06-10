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«Была враждебность со стороны Леброна!» Уиндхорст — о «Решении» Джеймса в 2010 году

«Была враждебность со стороны Леброна!» Уиндхорст — о «Решении» Джеймса в 2010 году
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Инсайдер ESPN Брайант Уиндхорст рассказал о последствиях для его команды на ESPN после выхода в свет программы The Decision («Решение». — Прим. «Чемпионата») в 2010 году, в которой ныне звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс объявил о переходе в «Майами Хит» из «Кливленд Кавальерс».

«Была своего рода враждебность со стороны Леброна! Он не был без ума от этого. Ему не понравилось то, как ESPN урегулировал последствия «Решения». Ему казалось, будто он остался один на острове. Ему не понравилась идея создания группы людей, которая освещала «Хит» тех времён.

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Это было своего рода революционным подходом для тех времён. А я был тем парнем, который отвечал за это. Было ужасно неприятно в течение первого года», — сказал Уиндхорст в эфире Awful Announcing.

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