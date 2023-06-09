Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Йокич: меня постоянно спрашивают о цифрах, а я пытаюсь сказать, что это командная игра

Йокич: меня постоянно спрашивают о цифрах, а я пытаюсь сказать, что это командная игра
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал о том, как американские медиа слишком зациклены на индивидуальной статистике игроков.

«Меня постоянно спрашивают о цифрах, а я пытаюсь сказать, что это командная игра. Таковы различия американского и европейского подхода. В Европе больше коллективизма, больший упор на победы. Тут же в США тоже переживают о победах, но с большим уклоном в индивидуальные достижения и цифры», — заявил Йокич на пресс-конференции.

Несмотря на равнодушие к индивидуальной статистике, Йокич показывает невероятные цифры в нынешнем плей-офф. Он в среднем набирает трипл-дабл: 30,5 очка, 10,1 результативной передачи и 13,4 подбора.

Уроки истории по НБА на «Чемпионате»:
Уникальное достижение Николы Йокича и антирекорд Карима Абдул-Джаббара. Уроки истории
Истории
Уникальное достижение Николы Йокича и антирекорд Карима Абдул-Джаббара. Уроки истории

«Денвер» осталось одержать ещё две победы в финальной серии для того, чтобы взять первый титул в истории организации.

Гордон — о Йокиче:
Аарон Гордон: Йокич из редкого типа игроков, которые могут делать всё на площадке
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023