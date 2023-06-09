Йокич: меня постоянно спрашивают о цифрах, а я пытаюсь сказать, что это командная игра

Звёздный сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал о том, как американские медиа слишком зациклены на индивидуальной статистике игроков.
«Меня постоянно спрашивают о цифрах, а я пытаюсь сказать, что это командная игра. Таковы различия американского и европейского подхода. В Европе больше коллективизма, больший упор на победы. Тут же в США тоже переживают о победах, но с большим уклоном в индивидуальные достижения и цифры», — заявил Йокич на пресс-конференции.
Несмотря на равнодушие к индивидуальной статистике, Йокич показывает невероятные цифры в нынешнем плей-офф. Он в среднем набирает трипл-дабл: 30,5 очка, 10,1 результативной передачи и 13,4 подбора.
«Денвер» осталось одержать ещё две победы в финальной серии для того, чтобы взять первый титул в истории организации.
- 9 июня 2023
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