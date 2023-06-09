Джарен Джексон рассказал, как NBA 2K помогла ему стать лучшим оборонительным игроком года

Форвард «Мемфис Гриззлиз» Джарен Джексон-младший рассказал, как баскетбольный симулятор NBA 2K помог ему улучшить навык блокирования бросков в реальной жизни.

«Я улучшил свой тайминг благодаря NBA 2K, и я сейчас серьёзно. Блокшоты — это про инстинкты, ты не должен бояться контакта. Раньше в моей карьере у меня были проблемы с тем, что я зарабатывал слишком много фолов, я бездумно прыгал, пытаясь заблокировать каждый бросок, плохо выбирая позицию.

Сейчас же я лучше понимаю игру. В первую очередь я создаю стену в «краске», чтобы игроку было сложно пройти через меня. И только во вторую очередь, в самый последний момент, я пытаюсь заблокировать бросок. Очень важно терпение, нужно уметь выжидать. NBA 2K очень помогла мне с тем, чтобы понять, в какой момент нужно осуществлять попытку блока», — рассказал Джексон на Podcast P с Полом Джорджем.

Джарен — обладатель награды лучшему обороняющемуся игроку сезона-2022/2023.