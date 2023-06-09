Яннис Адетокунбо пригласил одноклубника в Грецию для совместных тренировок

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо пригласил партнёра по команде Маржона Боучэмпа в Грецию для проведения совместных тренировок в межсезонье.

Боучэмп рассказал об этом на пресс-конференции, посвящённой назначению американца Андриана Гриффена на пост главного тренера «Милуоки Бакс». По словам лёгкого форварда, он принял предложение Адетокунбо.

Ранее знаменитый греческий баскетболист положительно высказывался о Боучэмпе. «Я действительно верю в него. Я верю в его сегодняшний облик, верю в то, что он будет хорош через четыре, пять, семь и десять лет. Мне кажется, он обладает уникальным набором навыков. Боучэмп играет с фантастической энергией, он может выступать с болью в плече… И ещё он не любит много говорить», – приводит слова Адетокунбо портал WiSportHeroics.