Яннис Адетокунбо пригласил одноклубника в Грецию для совместных тренировок

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо пригласил партнёра по команде Маржона Боучэмпа в Грецию для проведения совместных тренировок в межсезонье.
Боучэмп рассказал об этом на пресс-конференции, посвящённой назначению американца Андриана Гриффена на пост главного тренера «Милуоки Бакс». По словам лёгкого форварда, он принял предложение Адетокунбо.
Ранее знаменитый греческий баскетболист положительно высказывался о Боучэмпе. «Я действительно верю в него. Я верю в его сегодняшний облик, верю в то, что он будет хорош через четыре, пять, семь и десять лет. Мне кажется, он обладает уникальным набором навыков. Боучэмп играет с фантастической энергией, он может выступать с болью в плече… И ещё он не любит много говорить», – приводит слова Адетокунбо портал WiSportHeroics.
- 9 июня 2023
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