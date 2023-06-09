«Денвер» получил выбор в первом и втором раунде драфта-2024 и 37-й пик на драфте-2023

«Денвер Наггетс» обменял защищённый выбор в первом раунде драфта НБА – 2029 в «Оклахому-Сити Тандер». В отмен был получен 37-й пик предстоящего драфта, а также выбор в первом и втором раунде в 2024 году.
«Наггетс» пытаются максимизировать чемпионское окно, и эта сделка даст им дополнительные шансы на недорогие контракты и пространство для манёвра на рынке. Для «Оклахомы» это ещё один выбор в первом раунде в будущем», — сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в социальных сетях.
«Денвер Наггетс» в нынешнем сезоне впервые в истории вышел в финал Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где их соперниками стали «Майами Хит». После трёх матчей счёт в серии 2-1 в пользу «Денвера».
«Оклахома» заняла десятое место в Западной конференции. В раунде плей-ин команда сначала справилась с «Нью-Орлеан Пеликанс» (123:118), а затем проиграла «Миннесоте Тимбервулвз» (95:120) и вылетела из соревнований.
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