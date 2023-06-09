Ещё одна девушка рассказала о связи с Зайоном Уильямсоном на фоне скандала с порнозвездой

Девушка Ями Тейлор сообщила, что у неё была сексуальная связь со звёздным форвардом «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоном Уильямсоном.

Ранее порноактриса Морайя Миллс обвинила баскетболиста в измене. Причём сделала это спустя несколько часов после того, как стало известно, что Уильямсон и его девушка Ахкима сообщили, что у них родится дочь.

«Я никогда не соглашалась на секс втроём, меня не было на OnlyFans и PornHub, так что я для тебя, наверное, была просто игрушкой. Видимо, у меня никогда не было шанса, ты чёртов сексуальный наркоман», — написала девушка на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Зайон Уильямсон в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) провёл лишь 29 матчей в рамках регулярного чемпионата. Большую часть сезона игрок лечился от травм.