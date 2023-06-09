Перкинс предположил, смогут ли клубы НБА выиграть лигу дважды подряд в ближайшие 15–20 лет

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне эксперт Кендрик Перкинс высказался насчёт конкуренции в НБА в ближайшие 15–20 лет.

«В следующие 15–20 лет, я уверен, мы не увидим очередной династии. И мы не увидим ни одного повторения титула, чтобы одна и та же команда выиграла НБА два раза подряд, исходя из того, как развивается лига.

В последние пять лет мы видели пять разных чемпионов каждый сезон. Лига сейчас обитает в другой вселенной. Команды становятся лучше», – сказал Перкинс в эфире ESPN.

Напомним, с 2018 года в НБА было четыре разных чемпиона, при этом никто не смог выиграть два титула подряд – «Голден Стэйт Уорриорз» (2018, 2022), «Торонто Рэпторс» (2019), «Лос-Анджелес Лейкерс» (2020), «Милуоки Бакс» (2021).

В финале НБА нынешнего сезона встречаются «Денвер Наггетс» и «Майами Хит», счёт в серии – 2:1 в пользу «Денвера».