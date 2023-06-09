Стали известны ещё три претендента на Криса Пола в случае его ухода из «Финикса»

«Мемфис Гриззлиз», «Бостон Селтикс» и «Майами Хит» будут претендовать на подписание звёздного защитника «Финикс Санз» Криса Пола, если он станет свободным агентом в предстоящее межсезонье, сообщает журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс.

Ранее также сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс», «Лос-Анджелес Клипперс», а также «Сан-Антонио Спёрс» рассмотрят возможность подписания контракта с Полом.

Крис Пол в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) провёл 59 матчей в рамках регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 13,9 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 8,9 результативной передачи.

В плей-офф у Пола семь игр. В них он набирал 12,4 очка, совершал пять подборов и отдавал 7,4 передачи в среднем за игру.