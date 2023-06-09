Президент РФБ Кириленко остался доволен игрой России с Беларусью, несмотря на поражение

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал поражение сборной России от сборной Беларуси в товарищеском матче.

«Очень хорошая игра, мы давно хотели попробовать молодых ребят в действии. Понравилось, что четвёртая четверть оказалась такая нервная, где ребятам нужно было возвращаться в игру. Всегда хочется побед, но сегодня понравилась отдача команды, да и концовка игры удалась.

С самого начала ловил себя на мысли, что раньше у ребят был мандраж, сейчас же нет опаски и риска. Есть ошибки, но это игровая история», – приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 9 июня, сборная России по баскетболу в Москве уступила сборной Беларуси в товарищеском матче со счётом 80:83.