Президент РФБ Кириленко остался доволен игрой России с Беларусью, несмотря на поражение
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал поражение сборной России от сборной Беларуси в товарищеском матче.
«Очень хорошая игра, мы давно хотели попробовать молодых ребят в действии. Понравилось, что четвёртая четверть оказалась такая нервная, где ребятам нужно было возвращаться в игру. Всегда хочется побед, но сегодня понравилась отдача команды, да и концовка игры удалась.
С самого начала ловил себя на мысли, что раньше у ребят был мандраж, сейчас же нет опаски и риска. Есть ошибки, но это игровая история», – приводит слова Кириленко «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 9 июня, сборная России по баскетболу в Москве уступила сборной Беларуси в товарищеском матче со счётом 80:83.
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