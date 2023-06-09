Перкинс: Хардену нельзя доверять, на месте «Финикса» даже не думал бы о нём

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне известный эксперт Кендрик Перкинс прокомментировал слухи о возможном переходе звёздного разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» в «Финикс Санз».
«На месте «Санз» я бы даже не думал о том, чтобы привлечь Джеймса Хардена в этот состав с Девином Букером и Кевином Дюрантом.
Во-первых, Хардену нельзя доверять, потому что ты никогда не знаешь, что у него на уме, что он думает о своём тренере, что думает о том, как команда играет в нападении. Он всегда всё делает по-своему. Во-вторых, вспомните седьмой матч с «Бостон Селтикс». Он настолько растворился на площадке, что Касселл бежал и кричал Доку Риверсу, чтобы тот заменил Хардена. А что делает Джеймс после поражений? Это не секрет, он бежит в ночной клуб. Неужели мне в команде нужен человек, которому нельзя доверять?» — сказал Перкинс в программе First Take.
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