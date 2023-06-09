Лука Дончич выложил новое фото, показав актуальную форму

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» и сборной Словении Лука Дончич опубликовал новую фотографию на своей странице в социальных сетях, показав актуальную форму.
Дончич в последние недели проводит индивидуальные тренировки и поддерживает форму, чтобы подготовиться к чемпионату мира по баскетболу 2023 года, который начнётся в конце августа.
Фото: Социальные сети Луки Дончича
Чемпионат мира пройдёт в трёх странах — Японии, Индонезии и Филиппинах. Сборная Словении на групповом этапе сыграет с Кабо-Верде, Грузией и Венесуэлой.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 32,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал восемь передач. «Даллас» не смог выйти в плей-офф НБА, заняв 11-е место в Западной конференции.
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