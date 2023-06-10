Руководитель клуба НБА: Харден больше не может приносить победы

Руководитель одного из клубов Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) высказался о слухах про желание звёздного разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена вернуться в «Хьюстон Рокетс».

«В другой ситуации, думаю, Харден стал бы важной частью команды. Он мог бы внести вклад в хороший коллектив. Но готов ли он принять такую роль и получать деньги в соответствии с этим? Судя по всему, Харден ищет клуб, который будет платить ему столько, сколько он, по его же мнению, должен получать. Так что сейчас Джеймс в прискорбном положении.

Время, когда у него был статус альфа-игрока с максимальным контрактом, в этой лиге уже закончилось. Харден больше не может приносить победы», — приводит слова функционера Heavy.