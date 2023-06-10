Руководитель клуба НБА: Харден больше не может приносить победы
Поделиться
Руководитель одного из клубов Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) высказался о слухах про желание звёздного разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена вернуться в «Хьюстон Рокетс».
«В другой ситуации, думаю, Харден стал бы важной частью команды. Он мог бы внести вклад в хороший коллектив. Но готов ли он принять такую роль и получать деньги в соответствии с этим? Судя по всему, Харден ищет клуб, который будет платить ему столько, сколько он, по его же мнению, должен получать. Так что сейчас Джеймс в прискорбном положении.
Время, когда у него был статус альфа-игрока с максимальным контрактом, в этой лиге уже закончилось. Харден больше не может приносить победы», — приводит слова функционера Heavy.
Комментарии
- 10 июня 2023
-
00:35
- 9 июня 2023
-
23:54
-
23:49
-
23:12
-
22:23
-
22:11
-
21:49
-
21:25
-
20:46
-
20:09
-
20:06
-
19:19
-
19:03
-
18:01
-
17:42
-
16:45
-
16:20
-
16:16
-
15:58
-
15:05
-
14:48
-
14:13
-
13:52
-
13:42
-
13:00
-
12:52
-
12:41
-
12:18
-
11:38
-
10:57
-
10:38
-
10:06
-
09:53
-
09:27
-
09:16
Партнерский контент