Инсайдер: один из игроков «Клипперс» хотел бы, чтобы Крис Пол присоединился к их команде

Один из известных игроков «Лос-Анджелес Клипперс» был бы рад приходу разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола в лос-анжелесский коллектив. Об этом сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

«Вполне себе известный игрок, представляющий «Лос-Анджелес Клипперс», хотел бы, чтобы Крис Пол присоединился к команде», — сказал Хэйнс в подкасте #thisleague UNCUT с Марком Стайном.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство «Финикса» уже уведомило Пола о предстоящем отчислении из команды. 38-летний баскетболист выступает за «Санз» с 2020 года. В его активе также выступления за «Нью-Орлеан Пеликанс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер».

В нынешнем розыгрыше плей-офф разыгрывающий принял участие в семи матчах, набирая в среднем 12,4 очка, 7,4 передачи и пять подборов при общем проценте реализации бросков с игры 41,8, трёхочковых — 32,1.