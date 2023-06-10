Инсайдер: один из игроков «Клипперс» хотел бы, чтобы Крис Пол присоединился к их команде

Один из известных игроков «Лос-Анджелес Клипперс» был бы рад приходу разыгрывающего «Финикс Санз» Криса Пола в лос-анжелесский коллектив. Об этом сообщает инсайдер Крис Хэйнс.
«Вполне себе известный игрок, представляющий «Лос-Анджелес Клипперс», хотел бы, чтобы Крис Пол присоединился к команде», — сказал Хэйнс в подкасте #thisleague UNCUT с Марком Стайном.
Напомним, ранее сообщалось, что руководство «Финикса» уже уведомило Пола о предстоящем отчислении из команды. 38-летний баскетболист выступает за «Санз» с 2020 года. В его активе также выступления за «Нью-Орлеан Пеликанс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер».
В нынешнем розыгрыше плей-офф разыгрывающий принял участие в семи матчах, набирая в среднем 12,4 очка, 7,4 передачи и пять подборов при общем проценте реализации бросков с игры 41,8, трёхочковых — 32,1.
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